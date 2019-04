Weekly Post #18 – La complicata strada dei sovranisti verso l’Europa

La scorsa settimana il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha presentato la sua alleanza per le elezioni europee, che riunisce diversi partiti euroscettici, populisti di destra e sovranisti che finora erano stati divisi al Parlamento Europeo. Con Davide De Luca passiamo in rassegna lo stato attuale dei sovranisti in Europa, come si stanno muovendo i loro leader e quali difficoltà stanno avendo nel presentarsi uniti alle elezioni europee. Il Weekly Post è disponibile su Spreaker, su Spotify, su iTunes e su Google Podcast.