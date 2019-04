Dove vedere Napoli-Arsenal in TV e in streaming

Napoli-Arsenal è una delle partite valide per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, il secondo torneo continentale per squadre di club. Si gioca stasera alle 21 allo stadio San Paolo, in contemporanea con le altre tre partite di ritorno: Chelsea-Slavia Praga, Valencia-Villarreal e Eintracht Francoforte-Benfica. All’andata il Napoli è stato battuto 2-0 in trasferta. Per passare il turno, stasera dovrà vincere almeno 3-0, oppure 2-0 nei novanta minuti regolamentari per far proseguire la partita ai tempi supplementari. Se l’Arsenal dovesse segnare un gol, il Napoli sarebbe costretto a vincere con tre gol di scarto per qualificarsi. La vincente andrà in semifinale, dove incontrerà una tra Valencia e Villarreal.

La prestazione del Napoli all’andata è stata deludente e ha messo a serio rischio la permanenza nel torneo, che è l’obiettivo principale della squadra in questa stagione. Carlo Ancelotti ha detto nei giorni scorsi che la sconfitta dell’andata si può rimontare, ma servirà una prestazione impeccabile. L’Arsenal ha probabilmente più qualità, ma ha dimostrato anche di avere difficoltà a mantenere in trasferta lo stesso buon andamento tenuto fin qui in casa.

Dove vedere Napoli-Arsenal

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. La partita si vedrà anche in chiaro sul digitale terrestre, ma non integralmente: TV8 la seguirà con “diretta gol”, cioè alternando la telecronaca della partita con quella delle altre tre in programma stasera: si potrà vedere anche in streaming dal sito del canale, raggiungibile da qui.

Qui trovate invece i modi più semplici per seguire Serie A, coppe e campionati esteri in streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Napoli-Arsenal

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Callejon, Allan, Zielinski, Ruiz; Insigne, Milik

Arsenal (3-4-1-2) Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang