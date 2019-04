In Europa League il Napoli ha perso 2-0 contro l’Arsenal

Nella gara di andata dei quarti di finale di Europa League il Napoli ha perso 2-0 in trasferta contro l’Arsenal: il primo gol è stato fatto da Aaron Ramsey, il secondo è stato un autogol del difensore Kalidou Koulibaly. La partita si è giocata in casa dell’Arsenal e il ritorno si giocherà a Napoli il 18 aprile. Nelle altre partite dei quarti di finale il Benfica ha vinto 4-2 contro il Francoforte, il Chelsea ha vinto 1-0 in trasferta contro la Slavia Praga e il Valencia ha vinto 3-1 in trasferta contro il Villarreal.