Fotofinish

Tra gli sport più fotogenici della settimana c’è il nuoto, con tende che sembrano sipari, tuffi in controluce e nuotatori dalle forme indistinte sott’acqua. Poi c’era spazio per un po’ delle notizie del weekend: Hamilton che vince il Gran Premio della Cina di Formula 1, Tiger Woods che vince l’Augusta Masters per la quinta volta in carriera e Philippe Gilbert che vince la 117ª edizione della Parigi-Roubaix, insieme ai due ritiri nel basket di cui si è parlato recentemente: quelli di Dirk Nowitzki e Dwyane Wade.