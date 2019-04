Tiger Woods ha vinto l’Augusta Masters per la quinta volta in carriera

Il golfista statunitense Tiger Woods ha vinto l’83ª edizione dell’Augusta Masters, il primo dei quattro tornei più prestigiosi del circuito golfistico internazionale. Nell’ultima giornata del torneo — che si svolge da sempre all’Augusta National Golf Club, in Georgia — Woods ha recuperato due colpi di svantaggio sull’italiano Francesco Molinari andando a vincere la sua quinta “giacca verde”, il premio simbolico dato dagli organizzatori al primo classificato. Questa vittoria segna il ritorno di Woods ai vertici del golf internazionale dopo i problemi alla schiena e le vicende personali che lo avevano allontanato per alcuni anni. La sua ultima vittoria al Masters risaliva a quattordici anni fa ed era dal 2008 che non vinceva uno dei cosiddetti “major”. Ora ne detiene complessivamente quindici. L’italiano Francesco Molinari, invece, ha concluso il Masters al quinto posto, dopo aver iniziato in testa la giornata conclusiva.