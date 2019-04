Cosa c’è stasera in TV

Qualcuno di voi probabilmente stasera andrà a letto presto per potersi svegliare in tempo per vedere la prima puntata dell’ultima stagione di Game of Thrones, qualcun altro più coraggioso invece tirerà dritto fino alle prime luci dell’alba. Se poi di John Snow, Daenerys, Cersei e compagnia non vi interessa nulla, stasera ci sono varie alternative: su Rete 4 va in onda Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, mentre su Rai Movie c’è Amore e inganni, tratto da un romanzo di Jane Austen. Oltre ai soliti programmi della domenica, c’è anche l’ultima puntata di L’amore strappato, la miniserie con protagonista Sabrina Ferilli.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Tra gli ospiti di questa sera del programma di Fabio Fazio ci saranno tra gli altri la famiglia di Stefano Cucchi, Gino Paoli, Raffaella Carrà, Paola Cortellesi, Carla Signoris, Ferruccio De Bortoli e Stefano Accorsi.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca: F.B.I.

🖥 Due agenzie, un unico obiettivo: proteggere e servire i cittadini ad ogni costo! 💪🚓

Questa sera dalle 21:20 in prima visione assoluta non perdere la sedicesima stagione di @NCIS_CBS e la nuova serie @FBICBS 👮‍♀️👮‍♂️ pic.twitter.com/dFOaw24z8J — Rai2 (@RaiDue) April 14, 2019

Rai Tre

21.30 – Città segrete

Replica di un programma condotto da Corrado Augias che in tre puntate fa conoscere storia e segreti di tre città. La puntata di oggi è dedicata a Parigi, le prossime saranno su Londra e Roma.

Rete 4

21.30 – Prova a prendermi

L’ha diretto Spielberg – sì, ne ha fatti tanti – ed è ispirato alla vera storia di Frank Abagnale Jr., che riuscì a mettere in atto una serie di truffe, fingendosi tra le altre cose pilota della Pan Am. Quando nel 2002 uscì il film, il vero Frank Abagnale Jr. disse che era vero all’ottanta per cento.

Canale 5

21.35 – L’amore strappato

Terza e ultima puntata della miniserie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi e con protagonista Sabrina Ferilli. Parla, scrive Mediaset, di «un incredibile errore giudiziario in cui una bambina, di appena sette anni, viene strappata alla sua famiglia».

Italia Uno

21.05 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.



STASERA A LE IENE IL FIGLIO DELL’IMPRENDITORE SUICIDA ROCCO GRECO

Si è tolto la vita dopo l’interdittiva antimafia. Ma ora l’azienda è stata riabilitata

👉 https://t.co/aV1SHWM6EO pic.twitter.com/VX6Ie5bKeI — Le Iene (@redazioneiene) April 14, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti.

.@LaCarrarini ha intervistato una ragazza che ai nostri microfoni ha testimoniato le proposte indecenti che si celano nel sottobosco del mondo dello spettacolo.

Il resto dell'intervista questa sera, a #nonelarena, 20.30, @La7tv pic.twitter.com/Tsj2pZ7fYy — Non è l'Arena (@nonelarena) April 14, 2019

TV8

22.30 – MotoGP – Gran Premio degli Stati Uniti

Replica del terzo Gran Premio del Mondiale di MotoGP, che va in onda in diretta in esclusiva su Sky alle 21.

Rai Movie

21.10 – Amore e inganni

Film diretto da Whit Stillman liberamente ispirato a Lady Susan, romanzo giovanile di Jane Austen. Nel film recitano, tra gli altri, Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel e Stephen Fry. Nonostante il film sia tratto da Lady Susan, il titolo originale è Love & Friendship, che è il titolo di un altro romanzo di Jane Austen.

Iris

21.15 – I due carabinieri

Uno è Carlo Verdone – che ha scritto e girato il film nel 1984 – e l’altro è Enrico Montesano.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ritorno al bosco dei 100 acri