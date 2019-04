Il primo episodio dell’ottava e ultima stagione di Game of Thrones (o Il Trono di Spade, se preferite il titolo in italiano), composta in tutto di sei episodi, andrà in onda stanotte. Come le scorse sette stagioni, anche questa si potrà vedere in Italia contemporanea con gli Stati Uniti su Sky: l’episodio andrà in onda in inglese con i sottotitoli in italiano.

Se siete rimasti indietro con gli episodi, o se non vi ricordate proprio tutto quello che è successo finora, qui trovate una comoda guida per fare un ripasso in vista di questa notte. Se invece siete curiosi di sapere cosa potrebbe succedere nella nuova stagione, qui abbiamo provato a rispondere a dieci domande rimaste in sospeso, tra cui una fondamentale: è più forte un DRAGOZOMBIE o un drago e basta?

Come vedere l’ottava stagione di Game of Thrones in tv e streaming

L’ottava stagione di Game of Thrones si potrà vedere in esclusiva su Sky. Il primo degli ultimi sei episodi della serie verrà trasmesso stanotte in diretta su Sky Atlantic. La puntata andrà in onda alle 3 del mattino di lunedì 15 aprile, in inglese con i sottotitoli in italiano. Per chi non vuole fare le ore piccole, l’episodio verrà trasmesso di nuovo anche in prima serata lunedì 15 aprile, alle 21.15, sempre su Sky Atlantic. Per l’episodio in versione doppiata in italiano bisognerà aspettare invece lunedì 22 aprile, sempre su Sky Atlantic alle 21.15.