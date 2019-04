MotoGP: come vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in streaming o in TV

Oggi si correrà il Gran Premio degli Stati Uniti della MotoGP, il terzo del Mondiale: si svolgerà a Austin, in Texas, e comincerà quando in Italia saranno le 21. In pole position partirà Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda, seguito da Valentino Rossi della Yamaha e dal britannico Cal Crutchlow della Honda del Team LCR. Il primo italiano dopo Rossi sarà Danilo Petrucci della Ducati, in ottava posizione, mentre Andrea Dovizioso partirà solo tredicesimo. Al momento nella classifica generale Marquez è primo con 45 punti, Dovizioso secondo con 41 e Rossi terzo con 31.

The battle for pole position at the #AmericasGP! 🇺🇸 Relive the closing minutes of a thrilling qualifying session at @COTA! 🔥#MotoGP pic.twitter.com/Qcil6cpDRD — MotoGP™ 🇺🇸 (@MotoGP) April 14, 2019

Il Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. In streaming sarà visibile tramite le piattaforme online Sky Go e Now Tv. Il canale del digitale terrestre TV8 lo trasmetterà in differita.