Le previsioni meteo per domani, mercoledì 10 aprile

Aprile si conferma un mese particolarmente instabile dal punto di vista meteorologico, e per domani si prevede brutto tempo in gran parte d’Italia. Fin dal mattino saranno possibili piogge e temporali soprattutto al Nord, con particolare intensità su Emilia-Romagna e Triveneto. Al Centro le previsioni peggiori riguarderanno soprattutto Lazio e Toscana, e in generale un po’ tutta la zona tirrenica: verso sera il maltempo si sposterà anche sulle altre regioni. Se la cava un po’ meglio il Sud dove, a parte qualche pioggia sparsa su bassa Campania, Basilicata tirrenica e Calabria, ci sarà solo una nuvolosità diffusa.

Previsioni meteo per Roma

Come per tutto il Lazio, anche per Roma domani si prevede una giornata di pioggia, con possibilità anche di temporali fin dal mattino. Le temperature saranno in leggero calo, con minime di 9 gradi nelle prime ore della giornata e massime di 15 gradi nel pomeriggio.

Previsioni meteo per Milano

A Milano domani si prevede una giornata divisa in due, con una mattina prevalentemente serena e un pomeriggio con possibili piogge e temporali. Anche a Milano come a Roma le temperature scenderanno leggermente, con massime di 17 gradi nel pomeriggio e minime di 11 gradi al mattino.



Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.