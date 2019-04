Inter-Atalanta in tv o in streaming

Inter-Atalanta è una delle partite della 31esima giornata di Serie A, e si giocherà domenica sera alle 18 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Inter-Atalanta sarà arbitrata da Massimiliano Irrati. Le due squadre sono separate da cinque punti in classifica: l’Inter è terzo con 56, l’Atalanta quinta con 51. La squadra allenata da Luciano Spalletti arriva da un periodo di grossa crisi, dovuta in buona parte alle tensioni tra la società e l’ex capitano Mauro Icardi, che però dopo una lunga e controversa assenza è tornato a giocare la scorsa settimana, segnando un gol nella convincente vittoria contro il Genoa dell’ultima giornata. L’Atalanta è in un momento di grande forma, avendo vinto quattro delle ultime cinque partite, di cui l’ultima per 4 a 1.

Dove vedere Inter-Atalanta

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

ATALANTA (4-3-3): Gollini; Djimsiti, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, de Roon, Castagne; Gomez, Pasalic; Iličić.