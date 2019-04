Un’altra serata di voti su Brexit

Stasera intorno alle 18.30 il Parlamento britannico voterà alcune mozioni su Brexit alternative all’accordo negoziato dal governo di Theresa May con l’Unione Europea, che tre giorni fa è stato bocciato per la terza volta dal Parlamento. Le mozioni non sono vincolanti, e la maggior parte di quelle che verranno votate sono identiche alle otto che sono state respinte appena cinque giorni fa. Nessuno sa esattamente quale sarà l’esito dei voti, da cui potenzialmente potrebbero uscire soluzioni fra loro contraddittorie. Sarà quindi un’altra serata che dimostrerà la profonda confusione che si è creata intorno a Brexit; peraltro a soli undici giorni dal termine per l’uscita dall’UE del Regno Unito, con o senza accordo, fissata per il 12 aprile.

Le mozioni sono state soprannominate “voti indicativi” e contengono una serie di opzioni per uscire dall’Unione Europea in maniera diversa da quella prevista da May: ce n’è una per rinunciare del tutto a Brexit, un’altra per mantenere legami più stretti con l’UE, una che chiede un nuovo referendum, e così via. A decidere quali delle mozioni potranno essere effettivamente votate sarà lo speaker della Camera, John Bercow. A prescindere dall’esito dei voti, il governo May si troverà comunque in una posizione scomoda.

Se almeno una delle mozioni verrà approvata, il governo ne riceverà pressioni per adottare un approccio che non condivide affatto: è il caso per esempio delle due opzioni che cinque giorni fa hanno ottenuto più voti, cioè la possibilità di tenere un secondo referendum – sostenuta da buona parte dei Laburisti e da tutti i Liberal-Democratici – oppure quella di una Brexit molto morbida, secondo cui il Regno Unito dovrebbe rimanere nell’unione doganale europea privandosi di fatto della possibilità di stringere accordi commerciali in maniera autonoma.

Se tutte le mozioni verranno bocciate, come successo cinque giorni fa, il governo sarà comunque costretto a fare il prossimo passo. A May rimangono sostanzialmente due opzioni: potrebbe rimettere ai voti per la quarta volta il suo accordo, col rischio molto concreto di ottenere una nuova bocciatura; oppure chiedere una nuova proroga all’Unione Europea, accettando però di tenere le elezioni europee (eventualità finora sempre respinta dal governo britannico). Il tutto senza contare che nel caso di quarta bocciatura dell’accordo, la situazione tornerebbe al punto di partenza; e che un’eventuale proroga allontanerebbe lo scenario dell’uscita senza accordo ma non cambierebbe nulla dell’accordo negoziato con le autorità europee, che l’Unione non intende modificare. May potrebbe anche decidere di dimettersi o di convocare nuove elezioni, ma finora non è emerso nulla che vada in quella direzione.

A meno di colpi di scena lo scenario del “no deal”, cioè dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo, sembra sempre più probabile e concreto, nonostante sia considerato catastrofico da molti. Alcuni giorni fa lo ha ammesso anche la Commissione Europea, sostenendo che dopo la terza bocciatura dell’accordo in Parlamento il “no deal” sia diventato «probabile».

Secondo alcuni giornalisti, il governo May ha in programma di decidere i prossimi passaggi su Brexit in alcune riunioni fissate per domani.