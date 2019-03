Come vedere in streaming il Gran Premio di MotoGP di Argentina

Alle 20 si corre il Gran Premio di MotoGP di Argentina, il secondo Gran Premio del Motomondiale. In pole position partirà Marc Marquez, pilota spagnolo della Honda e campione del mondo in carica. Marquez ha fatto il tempo sul giro più veloce negli ultimi secondi di qualifica disponibili e partirà davanti a Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, piloti rispettivamente della Yamaha e della Ducati. Dalla quarta posizione partirà invece Valentino Rossi. Il primo Gran Premio del Mondiale, corso in Qatar, è stato vinto da Dovizioso, dopo un gran finale in cui è riuscito ad avere la meglio su Marquez.

Il Gran Premio del Qatar di MotoGP sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. In streaming sarà visibile tramite le piattaforme online Sky Go e Now Tv. Il canale del digitale terrestre TV8 lo trasmetterà in differita.

Quello in Qatar sarà il primo dei diciannove Gran Premi previsti dal calendario: l’ultimo si correrà il 17 novembre, come sempre a Valencia. Per il primo mese il Motomondiale starà lontano dall’Europa e si muoverà tra Asia e Americhe. Il 5 maggio ci sarà la prima gara delle undici consecutive previste su tracciati europei. Nel finale di stagione, tra ottobre e novembre, si sposterà in Asia e Australia per le ultime e decisive gare prima di Valencia.