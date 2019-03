Roma-Napoli gioca alle 15 allo stadio Olimpio di Roma ed è una delle partite più importanti della 29esima giornata di Serie A. L’altra è Inter-Lazio, che si giocherà alle 20.30. Queste due partite saranno molto importanti per spostare un po’ le cose tra le squadre che puntano a finire nei primi quattro posti per giocare la prossima Champions League. Il Napoli ha 60 punti, l’Inter 53, il Milan (con un partita in più) 51 e la Roma 47. E giusto un paio di punti più indietro ci sono Lazio, Atalanta, Sampdoria e Torino. Fatta eccezione per il Napoli, che è quasi sicuro della qualificazione in Champions League, per tutte le altre squadre è una partita ancora molto aperta.

Dove vedere Roma-Napoli in tv e in streaming

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Roma e Napoli

ROMA (4-3-3): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Cristante, Nzonzi; Perotti, Schick, Dzeko.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Verdi; Milik, Mertens.