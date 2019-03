Cosa c’è stasera in TV

Oggi è soprattutto la sera dell’inizio della nuova stagione di Gomorra, la quarta, che gli abbonati a Sky potranno vedere su Sky Atlantic o su Sky Cinema Uno (se siete rimasti indietro con le vecchie stagioni, o se non vi ricordate bene quello che era successo, qui trovate un riassuntone per arrivare preparati stasera). In alternativa su Italia 1 c’è un bel thriller con Jamie Foxx e Gerard Butler, Giustizia privata, mentre su TV 8 c’è il secondo Spider-man diretto da Sam Raime. Infine su Iris c’è Chi trova un amico trova un tesoro, da rivedere per rendere omaggio a Terence Hill che oggi compie 80 anni.

Rai Uno

21.25 – La Corrida

Nuova edizione di una storica trasmissione pensata da Corrado che torna uguale uguale: la condurrà Carlo Conti, con la partecipazione di Ludovica Caramis. Sul palco ci saranno persone comuni e professionisti dello spettacolo che si esibiranno davanti a Conti seduto sul classico sgabello. I dilettanti allo sbaraglio saranno giudicati dal pubblico in studio che avrà pentole, fischietti e campanacci.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Un episodio della quindicesima stagione della serie tv americana che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

Rai Tre

21.20 – Ti ricordi di me

È una commedia romantica con protagonisti Ambra Angiolini e Edoardo Leo. Sono entrambi pazienti della stessa terapeuta perché affetti da due patologie: lui è cleptomane, lei soffre di narcolessia e perdita della memoria. Si incontrano, lui s’innamora e inizia a farle la corte.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.21 – Ciao Darwin

Nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia Uno

21.27 – Giustizia privata

È un thriller del 2009 diretto da F. Gary Gary (il regista di Fast & Furious 8, Il risolutore, Il negoziatore e Straight Outta Compton) con Jamie Foxx e Gerard Butler. Parla di un uomo che deluso dal sistema giudiziario decide di farsi giustizia da sé, prendendosela non solo con un assassino rimesso in libertà, ma anche con chi l’ha rimesso in libertà.

La7

21.15 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci saranno Concita De Gregorio e Sarah Felberbaum.

Tv8

21.30 — Spider-man 2

È il secondo film della prima trilogia di Spider-man, quella diretta da Sam Raimi e in cui il protagonista è Tobey Maguire. In questo film Peter Parker/Spider-man, dopo aver sconfitto Goblin nel primo episodio, deve vedersela con un nuovo nemico, Il Dr. Octopus.

Nove TV

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

Rai Movie

21.10 – Money monster – L’altra faccia del denaro

È un film del 2016 con George Clooney e Julia Roberts, diretto da Jodie Foster. Clooney interpreta il protagonista di un seguitissimo show televisivo in cui si dispensano consigli in ambito finanziario. In una puntata irrompe un investitore che ha perso tutto e minaccia la vita del presentatore. L’assalitore chiederà di non spegnere la telecamera e quindi tutto il film si gioca sulla tensione generata dal pericolo di vita e dalla diretta che va avanti.

Iris

21.00 – Chi trova un amico trova un tesoro

Film con Bud Spencer e Terence Hill. Diretto da Sergio Corbucci, è uscito nel 1980.

Rai 4

21.10 – Omen – Il presagio

Film horror del 2006, remake dell’omonimo film del 1976. Parla di un bambino malvagio e inquietante, che è in realtà l’incarnazione dell’Anticristo.

Sky Cinema Uno

21.15 – Gomorra – La serie

Sky Cinema Due

21.00 – Gandhi