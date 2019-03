La prima ministra britannica Theresa May ha detto che si dimetterà quando sarà approvato l’accordo su Brexit

La prima ministra britannica Theresa May ha annunciato oggi che si dimetterà una volta che il parlamento avrà approvato un accordo che permetta l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e quando potrà quindi iniziare la nuova fase di negoziati con l’UE su Brexit. May ha annunciato la sua decisione mercoledì sera durante una riunione con i parlamentari Conservatori.

Oggi il parlamento britannico sta votando su una serie di opzioni per uscire dallo stallo dei negoziati su Brexit, dopo che l’accordo negoziato da May con l’Unione Europea era stato bocciato due volte dai parlamentari. I cosiddetti “voti indicativi” di oggi, comunque non vincolanti, potrebbero creare grossi problemi per Theresa May, nel caso in cui il parlamento voti con una significativa maggioranza un’opzione che non piace al suo governo. Una di queste opzioni potrebbe essere quella di una Brexit più “morbida” che preveda quindi il permanere di grossi legami tra Regno Unito e Unione Europea. Questa possibilità aveva spaventato diversi parlamentari Conservatori favorevoli a Brexit, che negli ultimi giorni avevano parlato della possibilità di sostenere l’accordo già trovato da May – pur non apprezzandolo completamente – in cambio delle sue dimissioni da prima ministra.