Si sono dimesse tutte le donne della redazione del mensile dell’Osservatore Romano

Le donne della redazione della rivista Donne Chiesa Mondo dell’Osservatore Romano e la fondatrice e direttrice Lucetta Scaraffia si sono dimesse, comunicando i motivi della loro scelta in un editoriale e in una lettera inviata a Papa Francesco. Scaraffia, femminista e docente di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma che si è occupata soprattutto di storia delle donne e di storia religiosa, ha parlato di «disistima e delegittimazione», di «selezione delle donne che parte dall’alto» e di «controllo maschile».

Il mensile Donne Chiesa Mondo, nato nel 2012 e nella cui redazione erano presenti solamente donne (teologhe, storiche, canoniste, studiose), negli ultimi mesi si è occupato degli abusi sulle religiose all’interno dell’istituzione ecclesiastica e dello sfruttamento economico delle suore quando svolgono i lavori domestici all’interno delle strutture della chiesa, nelle abitazioni di preti, vescovi o cardinali, nelle scuole o negli ambulatori. «Noi avevamo una linea diversa (rispetto a quella del nuovo direttore dell’Osservatore Romano, ndr), sulla condizione delle donne, eravamo molto più critiche sulla questione degli abusi», ha spiegato al Post Scaraffia.

Nell’editoriale del numero di aprile, Scaraffia ha scritto:

«Il mensile era nato da una iniziativa femminile autonoma, realizzato da un gruppo di donne che si erano aggregate nel corso degli anni, ed era stato approvato e sostenuto da due papi, Benedetto XVI e Francesco. Si trattava per il Vaticano di un’esperienza nuova per la sua autonomia, premiata dall’attenzione e dell’interesse di cui il mensile, pubblicato in spagnolo da “Vida Nueva”, in francese da “La Vie” e in inglese diffuso in rete, gode nei media di tutto il mondo. Questa linea non ha trovato l’appoggio della nuova direzione dell’Osservatore Romano, indirizzata piuttosto a depotenziare “donne chiesa mondo”, avviando collaborazioni e iniziative che appaiono concorrenziali, con l’effetto di mettere le donne l’una contro l’altra invece di sollecitare confronti aperti, e dimostra così di non considerare i membri della redazione interlocutori sufficientemente “affidabili”.

Si torna così alla selezione delle donne che parte dall’alto, alla scelta di collaboratrici che assicurano obbedienza, e si rinuncia a ogni possibilità di aprire un vero dialogo, libero e coraggioso, fra donne che amano la Chiesa nella libertà e uomini che ne fanno parte. Si torna all’autoreferenzialità clericale e si rinuncia a quella parresia tante volte chiesta da papa Francesco, nella cui parola e nel cui magistero tanto ci riconosciamo. Di conseguenza non possiamo che dichiarare concluso il nostro lavoro, interrotto bruscamente benché ci siano ancora progetti aperti – per esempio l’approfondimento dei cinque sensi – e articoli commissionati o addirittura scritti. Ma riteniamo necessaria questa scelta per salvaguardare la nostra dignità ed evitare così il processo di logoramento purtroppo già in corso».