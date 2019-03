Cosa c’è stasera in tv

Stasera, sulle reti più seguite, troverete i consueti programmi della domenica sera: Che tempo che fa su Rai Uno, Le Iene su Italia 1, Amore Criminale su Rai Tre, e così via. Per trovare qualcosa di più originale dovrete superare il sesto canale: fra le altre cose troverete qualche film discreto – fra cui Allied – e le nuove puntate di Quattro ristoranti.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

La nuova puntata del programma di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Tra gli ospiti di stasera ci saranno fra gli altri i due ragazzi dell’autobus incendiato alla periferia di Milano che hanno aiutato a salvare i loro compagni.

Domani @fabfazio a #CheTempochefa ospiterà Ramy e Adam, i due studenti che, presenti sul bus dirottato e incendiato, con le loro telefonate hanno sventato la strage e salvato i loro compagni.

I ragazzi saranno accompagnati da due rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 23, 2019

Rai Due

21.20 – The Good Doctor

Due nuovi episodi della seconda stagione della serie tv basata su una serie tv coreana del 2013, che parla di un giovane chirurgo autistico che ha difficoltà nel rapporto con le persone ma è bravissimo in altre cose. Finisce a lavorare in un importante ospedale e, ha scritto IMDb, la domanda alla base della serie è: «Può, una persona che non è in grado di relazionarsi con altre persone, salvare le loro vite?». Dr. House fatti più in là, in altre parole. Il protagonista è Freddie Highmore, il Charlie di La fabbrica di cioccolato di Tim Burton.

Rai Tre

21.30 – Amore criminale

Nuova puntata del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto da Veronica Pivetti.

''Mi vedo dall'alto, immobile donna senza più vita o forse quegli ultimi istanti che fluiscono via''.

In esclusiva per @RaiPlay @VPivetti racconta la storia di Maria Tino attraverso le parole dello scrittore e giornalista #GiuseppeDiPiazza https://t.co/KI5IEaVa9K pic.twitter.com/n92A17Z4Zz — Amore Criminale (@AmoreCriminal) March 24, 2019

Rete 4

20.35 – Olanda-Germania

È una delle partite di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020, forse una delle più attese di questa giornata. L’Italia ha giocato ieri sera, battendo 2-0 la Finlandia.

M A T C H D A Y ! Een oude bekende. Een nieuwe confrontatie. Een volgende stap op weg naar #EURO2020. 🦁#NEDDUI pic.twitter.com/y2yaJ6m60e — OnsOranje (@OnsOranje) March 24, 2019

Canale 5

21.24 – Il silenzio dell’acqua

Quarta puntata della nuova fiction gialla interpretata da Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti e ambientata vicino a Trieste. La storia gira attorno a un caso di scomparsa di un’adolescente.

Italia 1

21.10 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

+++ GUAIDÓ: INTERVISTA ESCLUSIVA DI @GastonZama AL PRESIDENTE DEL VENEZUELA DOMANI A #LEIENE DALLE 21.10 SU ITALIA1 (clicca sul link per l'appello ai Cinque Stelle) ➡️ https://t.co/FfgnogX0nN) +++ pic.twitter.com/ND8PgN2DVA — Le Iene (@redazioneiene) March 24, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Il talk show condotto da Massimo Giletti.

È bufera nel M5s dopo l’arresto del Presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito. Nel frattempo, Carlo Marsili ha incontrato a Roma un altro personaggio chiave di questa vicenda, guardate di chi si tratta.. Vi aspettiamo questa sera, con #nonelarena, 20.30, @La7tv pic.twitter.com/zqTVcfjtkt — Non è l'Arena (@nonelarena) March 24, 2019

TV8

21.25 – Alessandro Borghese: 4 ristoranti

Due puntate della quinta stagione del talent show di cucina condotto dallo chef Alessandro Borghese: nella prima, Borghese cercherà nel centro Italia la migliore “fraschetta“.

Cielo

21.20 – Backtrack

Thriller del 2015 in cui Adrien Brody interpreta uno psicologo in crisi che sospetta che i suoi clienti siano in realtà i fantasmi delle vittime di un vecchio incidente.

Paramount Channel

21.15 – Allied – Un’ombra nascosta

Film storico con Brad Pitt e Marion Cotillard, a metà fra il romantico e lo spionaggio: un ufficiale alleato deve difendere la moglie, francese e membra della Resistenza, dalle accuse di essere una spia.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Hurricane – Allerta uragano

Sky Cinema Collection, 21.15: Mistero a Crooked House

Sky Cinema Action, 21.00: Black Hawk Down