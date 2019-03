Ieri sera l’Italia ha battuto la Finlandia 2-0 nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio del 2020

Ieri sera la Nazionale italiana di calcio ha battuto 2-0 la Finlandia nella prima partita di qualificazione per gli Europei di calcio. I gol sono stati segnati da Nicolò Barella al settimo minuto e da Moise Kean al 74simo minuto. L’Italia ha sempre avuto il controllo della partita ed è andata più volte vicina al terzo gol, soprattutto con Fabio Quagliarella nel secondo tempo. La prossima partita delle qualificazioni è in programma per martedì 26 marzo contro il Liechtenstein.