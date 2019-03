Meteo: le previsioni per domani, sabato 23 marzo

Dopo giorni in cui le condizioni meteo delle regioni meridionali sono rimaste instabili, con frequenti piogge, finalmente nel weekend tornerà anche il bel tempo al Sud, sia sabato che domenica. Anzi, a dirla tutta nel weekend ci sarà tempo splendido più o meno dappertutto, per una volta. Non pioverà né sabato né domenica, ci saranno solo un po’ di nuvole passeggere in alcuni momenti della giornata, in particolare domani mattina nel Centro-Sud.

Le previsioni meteo per Roma e Milano

Domani non ci sarà sole pieno, a Roma, solo per la presenza di alcune nuvole mattutine, ma comunque sarà una bella giornata senza pioggia e con temperature miti.

Stesso discorso per Milano, dove le temperature massime saranno intorno ai 20 gradi, con la differenza che nel cielo di Milano non ci sarà neanche una nuvola per tutto il giorno. Forse è il weekend giusto per cominciare ad andare a prendere un po’ di sole all’idroscalo.