Theresa May ha detto che non chiederà molto tempo all’Unione Europea per posticipare Brexit

La prima ministra britannica Theresa May ha detto che quando chiederà all’Unione Europea di posticipare la data di Brexit non lo farà chiedendo molto tempo, perché condivide la «frustrazione» dei cittadini riguardo al «fallimento nel prendere una decisione» da parte del Parlamento. Per come stanno le cose ora, il Regno Unito dovrebbe uscire dall’Unione Europea tra nove giorni, con o senza accordo. Michel Barnier, il capo dei negoziatori europei per Brexit, ha detto che l’Unione Europea non permetterà al Regno Unito di posticipare Brexit senza un «programma concreto» su ciò che farà con il tempo in più richiesto. Qualsiasi rinvio dovrà essere approvato da tutti e 27 gli altri paesi dell’Unione: May è diretta a Bruxelles per discuterne.

Negli ultimi giorni il Parlamento britannico ha votato contro l’accordo negoziato da May con l’Unione Europea per la seconda volta e a favore del rinvio di Brexit. La prima ministra avrebbe voluto un terzo voto sull’accordo, ma il presidente della Camera dei comuni britannica John Bercow ha invocato un antico precedente per impedire di metterlo ai voti per una terza volta.