Marcello De Vito, presidente del consiglio comunale di Roma, è stato arrestato

Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina, il consiglio comunale di Roma, e importante personaggio del Movimento 5 Stelle della città, è stato arrestato con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta sui terreni su cui sarà costruito il nuovo stadio della Roma. De Vito, eletto con il Movimento 5 Stelle, secondo l’accusa avrebbe ricevuto tangenti dall’imprenditore Luca Parnasi, proprietario dei terreni di Tor di Valle su cui dovrebbe sorgere lo stadio, in cambio della promessa di agevolarne la costruzione.

Insieme a De Vito sono state arrestate altre tre persone, di cui due agli arresti domiciliari. Scrive Repubblica che l’inchiesta, denominata “Congiunzione astrale”, oltre che la costruzione dello stadio della Roma, riguarda anche «la costruzione di un albergo presso la ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell’area degli ex Mercati generali di Roma Ostiense». La Stampa aggiunge:

L’aspetto sconvolgente di questo secondo filone dell’inchiesta, seguito sempre dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e la pm Barbara Zuin, riguarda proprio il proseguimento dell’attività corruttiva anche dopo gli arresti di 9 mesi fa. De Vito e Mazzacapo si spartivano, infatti, le tangenti – pagate sotto forma di consulenze fittizie e fatture false – convinti di essere in una perfetta «congiuntura astrale» (di qui il nome dell’operazione) per la presenza del M5S sia nel governo cittadino che in quello del Paese.

Prima di essere eletto presidente dell’Assemblea capitolina, De Vito era stato il candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali del 2013 ed era stato capogruppo del partito al consiglio comunale fino a quando l’assemblea era decaduta nel 2015.

Nel corso dell’inchiesta sullo stadio della Roma lo scorso giugno erano state arrestate nove persone, tra cui Parnasi e Luca Lanzalone, all’epoca presidente della società municipalizzata Acea, con l’accusa di associazione a delinquere, finanziamento illecito e corruzione. In tutto finora la procura di Roma ha rinviato a giudizio quindici persone per i presunti illeciti legati al terreno su cui verrà costruito lo stadio della Roma. L’udienza preliminare si terrà il prossimo 2 aprile. L’iter per costruire lo stadio della Roma invece sta proseguendo, perché non sono state riscontrate irregolarità nel comportamento della società sportiva, considerata estranea ai fatti.