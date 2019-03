Una ong italiana ha soccorso 50 migranti

Lunedì sera la nave Mare Jonio della ong italiana Mediterranea ha soccorso 50 persone al largo delle coste della Libia, e nelle ultime ore è arrivata nei pressi delle coste italiane di Lampedusa per farle sbarcare. Come già accaduto diverse volte negli ultimi mesi, però, il governo italiano non ha reso disponibili i propri porti: ieri sera il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva commentato la notizia dicendo che «i porti erano e rimangono chiusi» mentre nelle prime ore di stamattina la Guardia di Finanza aveva vietato alla nave l’ingresso nelle acque italiane.

Stando alle ultime informazioni la nave ha ricevuto dalla Guardia Costiera la possibilità di sostare in un punto di ancoraggio nei pressi di Lampedusa per ripararsi dal maltempo, ma non quella di sbarcare. Il sindaco di Lampedusa Totò Martello ha detto all’AGI che il governo non lo ha informato delle condizioni della nave, e che il porto dell’isola rimane aperto.

🔴🔴🔴 MARE JONIO HA SALVATO 49 PERSONE DA UN NAUFRAGIO: ADESSO L’ITALIA CI INDICHI UN PORTO SICURO. #SavingHumanshttps://t.co/439immr0p2 pic.twitter.com/uZnTEaUvZv — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) March 18, 2019

Secondo quanto raccontato dall’equipaggio di Mare Jonio, le operazioni di soccorso sono avvenute a 42 miglia nautiche (circa 77 chilometri) dalle coste libiche. I migranti si trovavano a bordo di un gommone che imbarcava acqua. Poco dopo l’inizio delle operazioni sul posto è arrivata anche la cosiddetta Guardia Costiera libica con cui però «non c’è stata alcuna tensione», secondo quanto detto al Corriere della Sera da Luca Casarini, storico attivista di sinistra e capo della missione Mare Jonio. Sempre secondo il Corriere tra le persone soccorse ci sono 12 minori, e diverse che soffrono di disidratazione.

Il governo italiano potrebbe rifiutarsi di fornire un porto di sbarco seguendo le linee guida di una direttiva diffusa proprio ieri sera dal ministero dell’Interno (PDF), che in sostanza ha messo per iscritto l’approccio che il governo sta applicando da circa un anno. Nella direttiva c’è scritto che le operazioni di soccorso condotte in zone SAR (cioè di ricerca e salvataggio) che non appartengono all’Italia e il cui comando è stato preso da autorità non italiane – cioè sostanzialmente quelle della Libia – non potranno concludersi in Italia, perché mettono a rischio «il buon ordine e la sicurezza dello stato costiero in quanto finalizzate all’ingresso di persone in violazione delle leggi di immigrazione nello Stato costiero».

In realtà la questione non è così semplice. Gli studiosi del diritto marittimo e internazionale sono piuttosto concordi nel separare la questione delle zone SAR e delle operazioni di soccorso da quelle di sbarco: dato che la Libia non può essere considerata un porto sicuro di sbarco, l’interpretazione più condivisa delle leggi internazionali prevede che una nave che soccorre delle persone nei pressi delle sue coste debba sbarcarle altrove, in un posto che garantisca assistenza adeguata e rispetto dei diritti umani. Nella stragrande maggioranza dei casi quel posto è l’Italia, dato che si trova a poche centinaia di miglia nautiche dalle acque libiche. Dal punto di vista giuridico, inoltre, è piuttosto difficile dimostrare che lo sbarco di una cinquantina di persone in cattive condizioni di salute rappresenti una minaccia per «il buon ordine e la sicurezza dello stato».

Peraltro, il caso della Mare Jonio è ancora più peculiare: la nave batte bandiera italiana – a differenza della maggior parte delle altre ong che operano nel Mediterraneo – e per questa ragione sarebbe ancora più complicato tenerla alla larga delle coste italiane.

Nei primi mesi del 2019, complici diversi fattori, gli sbarchi in Italia dal Nord Africa sono diminuiti moltissimo rispetto al 2018: in tutto sono arrivate 335 persone, contro le 5.945 dell’anno scorso. In compenso la rotta è diventata sempre più pericolosa, in proporzione: negli ultimi mesi nella stessa tratta si stima che siano morte 153 persone, a fronte delle 358 morte nello stesso periodo del 2018.