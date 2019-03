C’è qualcosa di strano nei risultati finali delle primarie del PD

I risultati definitivi delle primarie del Partito Democratico (PD) diffusi domenica, nel corso dell’Assemblea Nazionale del partito che ha ufficialmente eletto Nicola Zingaretti segretario del partito, sembrano il frutto di un calcolo a tavolino più che di una normale distribuzione statistica. Secondo i dati ufficiali diffusi dal partito, infatti, i tre candidati – Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti – hanno raccolto ciascuno un numero di voti assoluti che corrisponde in maniera quasi esatta alla percentuale di voti che hanno raccolto, senza decimali.

Secondo i dati del partito Zingaretti ha raccolto 1.035.955 voti, che sono esattamente il 66 per cento del totale. Martina ha ottenuto 345.318 voti, ossia esattamente il 22 per cento, e Giachetti 188.355 voti, cioè il 12 per cento. È un risultato insolito e statisticamente quasi impossibile.

La stranezza di questi dati ha iniziato a essere commentata nel pomeriggio di ieri, mentre alla sera il quotidiano Open ha dedicato al caso un articolo in cui ha messo a confronto i dati delle ultime primarie del PD con quelle del 2017 e del 2013. I risultati dell’epoca appaiono molto più “naturali”.

Nel 2017, quando a sfidarsi per la segreteria del Pd c’erano Matteo Renzi, Andrea Orlando e Michele Emiliano, le percentuali – e in particolare i decimali – di voto risultavano meno prossimi alle unità. • Renzi: 1.817.412 : 100 = 1.257.091 : x —– x = 69,1692913% (dato ufficiale: 69,17%)

• Orlando: 1.817.412 : 100 = 362.691 : x —– x = 19,9564546% (dato ufficiale: 19,96%)

• Emiliano: 1.817.412 : 100 = 197.630 : x —– x = 10,8742542% (dato ufficiale: 10,87%) Anche nel 2013, quando in corsa per la segreteria di partito c’erano Renzi, Civati e Cuperlo, i decimali risultavano più “normali”. • Renzi: 2.805.775 : 100 = 189.5332 : x —– x = 67,5511044% (dato ufficiale: 67,55%)

• Civati: 2.805.775 : 100 = 399.473 : x —– x = 14,237528% (dato ufficiale: 14,24%)

• Cuperlo: 2.805.775 : 100 = 510.970 : x —– x = 18,2113676% (dato ufficiale: 18,21%)

Il Post ha contattato la commissione di garanzia del PD, incaricata di vigilare sulla regolarità delle procedure congressuali, ma per il momento non è stato possibile ricevere una risposta.