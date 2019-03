Napoli-Udinese in TV e in streaming

Napoli-Udinese è il primo posticipo serale della ventottesima giornata di Serie A. Si gioca alle ore 18 allo stadio San Paolo di Napoli. Con la Juventus ormai troppo lontana per essere raggiunta, il Napoli ora deve mantenere la posizione e tenere a distanza Milan e Inter dal secondo posto. L’obiettivo della squadra è la vittoria dell’Europa League: per questo motivo nelle prossime settimane farà alternare di più i suoi giocatori fra campionato e coppa. L’Udinese ha vinto due delle ultime tre partite disputate ma non può ancora dirsi al sicuro dalla zona retrocessione, dato che dopo la vittoria del Bologna si trova a soli tre punti dal terzultimo posto dell’Empoli.

Dove vedere Napoli-Udinese

Napoli-Udinese sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese

Napoli (4-4-2) Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik

Udinese (3-5-2) Musso; Stryger Larsen, Troost-Ekong, De Maio; Ter Avest, Fofana, De Paul, Mandragora, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto