Italia-Francia del Sei Nazioni di rugby in TV e in streaming

Italia-Francia è una delle tre partite dell’ultimo turno del Sei Nazioni di rugby in programma oggi pomeriggio. Si gioca alle 13.30 allo Stadio Olimpico di Roma, dove sono attesi circa 50.000 spettatori. Per l’Italia è l’ultima possibilità di ottenere una vittoria nel torneo, evitare il “cappotto” finale e mettere fine alla serie di sconfitte consecutive che dura da venti partite e quattro edizioni (l’ultimo posto è invece già sicuro). Fra le cinque avversarie del Sei Nazioni, la Francia è quella più alla nostra portata: pur avendo mezzi tecnici superiori e una miglior prestanza in campo, ha parecchie difficoltà nelle diverse fasi di gioco e in questa edizione del Sei Nazioni ha subito tre sconfitte su quattro partite disputate. Entrambe le squadre non si presentano al loro meglio, ma l’Italia avrà il piccolo vantaggio di giocare in casa, dove con la Francia in passato ha già vinto. Per il capitano Sergio Parisse sarà probabilmente l’ultima partita all’Olimpico con la Nazionale italiana.

Dove vedere Italia-Francia

Tutte le partite del Sei Nazioni sono trasmesse in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, con il commento di Antonio Raimondi e Vittorio Munari. Gli incontri sono preceduti dalla trasmissione Rugby Social Club condotta da Daniele Piervincenzi e potranno essere visti anche in streaming da pc, tablet e smartphone sul sito Dplay, raggiungibile da qui.

Le formazioni di Italia-Francia

Italia: 15 Jayden Hayward, 14 Edoardo Padovani, 13 Marco Zanon, 12 Luca Morisi, 11 Angelo Esposito, 10 Tommaso Allan, 9 Tito Tebaldi, 8 Sergio Parisse (capitano), 7 Jake Polledri, 6 Abraham Steyn, 5 Federico Ruzza, 4 David Sisi, 3 Tiziano Pasquali, 2 Leonardo Ghiraldini, 1 Andrea Lovotti

Francia: 15 Maxime Medard, 14 Damian Penaud, 13 Mathieu Bastareaud, 12 Wesley Fofana, 11 Yoann Huget, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont, 8 Louis Picamoles, 7 Yacouba Camara, 6 Gregory Alldritt, 5 Paul Willemse, 4 Felix Lambey, 3 Demba Bamba, 2 Guilhem Guirado (capitano), 1 Etienne Falgoux