Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 in TV e in streaming

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 è la prima gara del Mondiale 2019. Si corre domenica, sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, quando in Italia saranno le 6.10 del mattino e in Australia primo pomeriggio. Dalla pole position partirà il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton della Mercedes, affiancato in prima fila dal compagno di squadra Valtteri Bottas. La prima Ferrari sulla griglia di partenza sarà quella di Sebastian Vettel, in terza posizione accanto alla Red Bull di Max Verstappen. L’altra Ferrari, quella del debuttante monegasco Charles Leclerc, partirà dalla quinta posizione.

Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207). In streaming si potrà seguire dalle piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola gara pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Il Gran Premio d’Australia sarà trasmesso anche in chiaro, ma in differita, da TV8 a partire dalle 14. In streaming si potrà seguire dal sito del canale, raggiungibile da qui.

Tutte le ventuno gare del Mondiale di Formula 1 saranno visibili dall’Italia soltanto in abbonamento su Sky, ad eccezione di cinque gare trasmesse anche in chiaro su TV8 (Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti e l’ultima di Abu Dhabi).