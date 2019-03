Cosa c’è stasera in TV

Se vi eravate appassionati a Sanremo Young, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, stasera allora non vorrete perdervi la puntata finale. Se invece siete tra quelli che se la perderebbero volentieri, ci sono delle alternative: su Rai 3 c’è un bel film di qualche anno fa, uno dei pochissimi film italiani dedicati a un supereroe, Lo chiamavano Jeeg Robot, mentre su Italia 1 c’è un film d’azione tratto da un popolare videogioco, Hitman – Agente 47. Su Rai Movie, poi, c’è The Wolf of Wall Street, che vale sempre la pena, mentre su Iris c’è The Raven, con John Cusack che interpreta Edgar Allan Poe. Su Canale 5, infine, inizia la nuova edizione di Ciao Darwin.

Rai Uno

21.30 — Sanremo Young 2019

La finale del talent dedicato alla musica con ragazzi dai 14 ai 17 anni.

In 4 sono a un passo dalla vittoria…Chi vincerà questa edizione di #sanremoyoung???

Questa sera #15marzo alle 21.25 la finale su #Rai1 @antoclerici pic.twitter.com/4OpbynbNwS — Rai1 (@RaiUno) March 15, 2019

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.

Tre episodi della quindicesima stagione della serie tv americana che si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

La squadra speciale @NCIS_CBS si getta a capofitto nelle ricerche di una giovane rapita e nelle indagini di un vecchio caso riaperto… 👮‍♀️👮‍♂️

Non perdete l'appuntamento questa sera alle 21:20 🚓 pic.twitter.com/l5FmUUP9Nu — Rai2 (@RaiDue) March 15, 2019

Rai Tre

21.20 – Lo chiamavano Jeeg Robot

Film italiano del 2016 con Claudio Santamaria, nei panni di un supereroe romano, Ilenia Pastorelli e Luca Marinelli. Il regista è Gabriele Mainetti, e la critica ne parlò molto bene all’uscita.

Rete 4

21.25 — Quarto Grado

Programma di approfondimento di cronaca giudiziaria condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Il padre di Desirée Piovanelli, nonostante le condanne ai quattro autori del delitto siano definitive, è convinto che il mandante dell’omicidio sia ancora libero. Domani a #Quartogrado parleremo anche di questo caso https://t.co/8sM9JR5lUu — Quarto Grado (@QuartoGrado) March 14, 2019

Canale 5

21.21 – Ciao Darwin – Terre desolate

Nuova edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Italia Uno

21.27 — Hitman – Agente 47

Film del 2015 con Rupert Friend e Zachary Quinto, tratto dal popolare videogioco Hitman. Il protagonista del film è un specie di super killer creato in laboratorio in modo da non provare emozioni ed essere più forte e intelligente di una persona normale.

La7

21.20 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. Oltre ai soliti Makkox e Mirko Matteucci ci sarà ospite Don Luigi Ciotti.

Tv8

21.20 — Italia’s Got Talent

Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Claudio Bisio e Frank Matano sono per il quarto anno i giudici di questo talent. A condurre invece è Lodovica Comello.

.@maramaionchi loves #ClaudioBisio & @mafaldina88 😍

Rivivete il meglio delle auditions con la nostra giudice e non perdetevi la 2° semifinale di #IGT venerdì su TV8 📺 pic.twitter.com/qxiJzW18Ec — TV8 (@TV8it) March 14, 2019

Nove

21.25 – Fratelli di Crozza

Il programma satirico con Maurizio Crozza, dal vivo.

#CrozzaSalvini disegna i concetti con le mani, sai mai non si capisse! 😬#FratelliDiCrozza torna domani alle 21.25 sul @nove, nel frattempo potete rivedere la scorsa puntata solo su Dplay: https://t.co/D2WPYA6FV4 pic.twitter.com/fx0DiYh9nh — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) March 14, 2019

Iris

21.11 – The Raven

Triller con John Cusak su un serial killer che si mette a uccidere la gente ispirandosi ai racconti di Edgar Allan Poe. “Il corvo” – traduzione italiana di “The Raven” – è uno dei più famosi racconti di Poe.

Rai Movie

21.10 – The Wolf of Wall Street

La storia vera (e pazzesca) di Jordan Belfort, che negli anni Novanta si inventò il modo di fare un sacco di soldi grazie alla vendita delle “penny stocks”, azioni di poco valore di piccole società, con sistemi fraudolenti.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – Una festa esagerata