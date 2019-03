Salisburgo-Napoli in TV e in streaming

Salisburgo-Napoli è una delle partite di ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma stasera. Si gioca alle 18.55 alla Red Bull Arena di Salisburgo, in Austria. All’andata, disputata una settimana fa in Italia, il Napoli ha vinto 3-0 avvicinandosi quindi alla qualificazione. Ma il Salisburgo nelle ultime stagioni è riuscito a ribaltare diversi risultati sfavorevoli, come fece con la Lazio nei quarti di finale di Europa League dell’anno scorso, quando vinse 4-1 rimontando la sconfitta per 4-2 subita all’andata. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e lo Scudetto ormai perso di vista, l’Europa League è l’obiettivo stagionale del Napoli. La squadra di Ancelotti è tra le favorite, così come per la partita di stasera, anche se non avrà i difensori Nikola Maksimovic e Kalidou Koulibaly, entrambi squalificati.

Dove vedere Salisburgo-Napoli

Salisburgo-Napoli Francoforte sarà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati a Sky potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la singola partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Qui trovate invece tutti i modi più semplici ed economici per seguire Serie A, Champions League e campionati esteri in diretta streaming senza vincoli contrattuali.

Le probabili formazioni

Salisburgo (4-3-1-2) Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Mwepu, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Daka, Dabbur

Napoli (4-4-2) Meret; Hysaj, Chiriches, Luperto, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik