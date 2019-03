Cosa c’è stasera in TV

Dopo l’impresa della Juventus ieri sera, che si è qualificata ai quarti di Champions League ribaltando il 2-0 della partita di andata contro l’Atletico Madrid, stasera tocca alle ultime due partite degli ottavi: Barcellona-Lione e Bayern Monaco-Liverpool (quest’ultima la potrete vedere in chiaro su Rai 1). In alternativa su Canale 5 inizia un nuovo talk show intitolato Non è la D’Urso: a dispetto del titolo la conduttrice è Barbara D’Urso. Se cercate un film da vedere sul Nove c’è Storia di una ladra di libri, mentre su Rai 4 c’è The Social Network, il film di David Fincher sulla storia della nascita di Facebook.

Rai Uno

21.00 – Ottavi di finale, Champions League: Bayern Monaco-Liverpool

Partita di ritorno degli ottavi di Champions League. All’andata Bayern e Liverpool hanno pareggiato 0-0, e la qualificazione si deciderà quindi stasera: chi vince passa, ma il Bayern dovrà evitare di subire gol, dato che in caso di pareggio con risultato diverso da 0-0 verrebbe eliminato per la regola dei gol in trasferta.

Rai Due

21.20 – La porta rossa

Due episodi della nuova stagione della serie TV italiana con Gabriella Pession e Lino Guanciale, ideata dallo scrittore Carlo Lucarelli.

👄Non possiamo anticiparvi molto, ma una cosa ve la vogliamo dire…sarà una puntata piena di baci inaspettati…non immaginate cosa vedrete nella nuova puntata de #LaPortaRossa2 stasera alle 21.20 su #RaiDue pic.twitter.com/gAUuDUXLW0 — Rai2 (@RaiDue) March 13, 2019

Rai Tre

21.20 – Chi l’ha visto?

Nuova puntata dello storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse.

Ha ustioni sul viso e su oltre il 50% del corpo la donna che ieri il marito Ciro Russo, ancora in fuga, ha tentato di uccidere ieri a #ReggioCalabria. Ha chiesto di parlare con gli inquirenti per denunciarlo. Aggiornamenti in diretta a #chilhavisto 11:30 pic.twitter.com/W2lbUNRixQ — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 13, 2019

Rete 4

21.30 – Out of time

Film del 2003 con Denzel Washington, che come spesso succede interpreta un agente di polizia, questa volta immischiato in una relazione sentimentale travagliata e per la quale a un certo punto viene coinvolto in un omicidio.

Canale 5

21.35 – Non è la D’Urso

Nuovo talk show in prima serata condotto da Barbara D’Urso: tra gli ospiti di questa sera ci sono Al Bano e Loredana Lecciso, Heather Parisi, Fabrizio Corona e Thomas Markle Jr., fratello di Meghan, principessa del Regno Unito.

Italia Uno

21.25 – Outcast – L’ultimo templare

Film del 2014 con Nicolas Cage e Hayden Christensen. Parla di eredi al trono imperiale cinese, omicidi, complotti e crociati.

La7

21.15 – The Mexican

Film del 2001, diretto da Gore Verbinski, con Brad Pitt, Julia Roberts e James Gandolfini. Tutto il film ruota intorno a una preziosa e antica pistola, chiamata “The Mexican”, che il personaggio interpretato da Pitt, un ladruncolo, deve recuperare in Messico per conto di un potente boss della malavita.

TV8

21.30 – Ex

Commedia del 2009 diretta da Fausto Brizzi che segue le vicende di diverse coppie alle prese con crisi, separazioni e divorzi, le cui storie si incrociano. Nel cast ci sono, tra gli altri, Silvio Orlando, Nancy Brilli, Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Cristiana Capotondi, Fabio De Luigi e Claudia Gerini.

Nove

21.30 – Storia di una ladra di libri

Film del 2013 con Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson, tratto dall’omonimo romanzo: è ambientato nella Germania di fine anni Trenta, dove una ragazzina scopre la lettura per caso dopo aver rubato un libro – Manuale del becchino – al funerale di suo fratello.

Rai 4

21.05 – The Social Network

Film del 2010 diretto da David Fincher, sulla storia di come Mark Zuckerberg creò (The) Facebook. Vinse il premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, scritta da Aaron Sorkin.

Iris

21.10 – Il piccolo lord

Famoso adattamento del 1980 dell’omonimo romanzo di Frances Hodgson Burnett, da decenni pilastro della programmazione televisiva italiana: ci sono Rick Schroder e Alec Guinness (cioè Obi Wan Kenobi della trilogia originale di Star Wars, tra le moltissime altre cose), e parla di un bambino orfano di padre e di famiglia ricchissima, che da New York si trasferisce in Inghilterra per succedere al titolo di conte di Dorincourt.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

Sky Cinema Due

21.15 – Lo sciacallo – Nightcrawler