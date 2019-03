Dove vedere Roma-Empoli in TV e in streaming

Roma-Empoli è l’ultima partita della ventisettesima giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 20.3o allo Stadio Olimpico di Roma. È l’esordio in campionato per il nuovo allenatore della Roma, Claudio Ranieri, chiamato la scorsa settimana per sostituire l’esonerato Di Francesco. La Roma ha bisogno di una vittoria per non staccarsi troppo dal quarto posto e mantenere le distanze dalle inseguitrici. L’Empoli, invece, dopo la vittoria del Bologna deve fare punti il più in fretta possibile per non finire nella zona retrocessione, da cui dista soltanto un punto.

Dove vedere Roma-Empoli

Roma-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Gli abbonati a Sky potranno seguirla in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. In questa pagina trovate invece i modi più semplici per seguire le partite di Serie A, coppe europee e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

Le probabili formazioni di Roma-Empoli

Roma (4-2-3-1) Olsen; Florenzi, Juan Jesus, Marcano, Santon; Cristante, Nzonzi; Kluivert, Perotti, El Shaarawy; Schick

Empoli (3-5-2) Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Acquah, Pasqual; Farias, Caputo