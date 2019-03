Meteo: le previsioni per domani, sabato 9 marzo

Visto che durante la settimana c’è stato brutto tempo in varie parti d’Italia, qualcuno poteva aspettarsi il colpo di grazia nel weekend, e invece no. Il tempo di marzo è mutevole, gli piace cambiare un po’ come alle scale di Harry Potter, e quindi domani sarà solamente nuvoloso in qualche regione ma non dovrebbe piovere.

Le uniche eccezioni potrebbero essere due brevi piogge nella seconda metà della giornata, una sul promontorio del Gargano, in Puglia, e un’altra notturna in Valle d’Aosta. Per il resto, sarà soprattutto soleggiato al Sud e parzialmente nuvoloso al Nord.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.