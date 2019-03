Meteo: le previsioni per domani, mercoledì 6 marzo

Il bel tempo dei prossimi giorni nelle regioni meridionali è sorprendente quasi quanto il fatto che il film più visto in Italia durante la settimana degli Oscar è stato un cartone animato giapponese. Negli ultimi tempi, infatti, non c’è stato giorno in cui non sia passata una perturbazione da quelle parti, invece questa settimana il tempo sarà instabile soprattutto al Nord.

Dunque, nella mattinata di domani sarà nuvoloso più o meno ovunque ma non dovrebbe piovere fino al pomeriggio, quando inizierà il brutto tempo in provincia di Milano. Al Sud sarà soleggiato per tutto il pomeriggio e sereno anche di sera, mentre al Nord comincerà a piovere verso la fine della giornata, soprattutto al Nord-Ovest e al confine tra Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.