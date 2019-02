Serie A, i risultati della 22ª giornata

La ventiduesima giornata del campionato di Serie A – la terza del girone di ritorno — è cominciata sabato con il pareggio tra Empoli e Chievo, la netta vittoria del Napoli contro la Sampdoria e il sorprendente pareggio della Juventus in casa contro il Parma. Domenica pomeriggio Spal-Torino, Udinese-Fiorentina e Genoa-Sassuolo sono finite in parità. Nel primo posticipo della serata l’Inter è stata battuta in casa a sorpresa dal Bologna. Alle 20.30 è in programma Roma-Milan. La ventiduesima giornata di campionato terminerà domani sera con le ultime due partite in programma: Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta.

Sabato

15.00

Empoli-Chievo 2-2

18.00

Napoli-Sampdoria 3-0

20.30

Juventus-Parma 3-3

Domenica

12.30

Spal-Torino 0-0

15.00

Genoa-Sassuolo 1-1

Udinese-Fiorentina 1-1

18.00

Inter-Bologna 0-1

20.30

Roma-Milan [Sky]

Lunedì

19.00

Frosinone-Lazio [Sky]

20.30

Cagliari-Atalanta [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

1) Juventus 60

2) Napoli 51

3) Inter 40

4) Milan 35*

————————————

5) Roma 34*

6) Sampdoria 33

7) Atalanta 32*

————————————

8) Lazio 32*

9) Torino 31

10) Fiorentina 31

11) Sassuolo 31

12) Parma 29

13) Genoa 24

14) Spal 22

15) Cagliari 21*

16) Udinese 19

17) Empoli 18

————————————

18) Bologna 17

19) Frosinone 13*

20) Chievo Verona 9 **

* Una partita in meno

** Penalizzazione: -3