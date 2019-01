Meteo: le previsioni per domani, venerdì 1 febbraio

Il nuovo mese inizierà allo stesso modo in cui è finito il precedente: tanta pioggia, poco sole, un po’ di neve. Anzi, domani di sole ce ne sarà pochissimo, giusto un po’ al Sud, ma nel resto d’Italia pioverà tutto il giorno e nel Nord Ovest dovrebbe pure nevicare: visto che pioverà così tanto, potreste avere bisogno di un ombrello che si apre al contrario. Le temperature seguiranno un bizzarro andamento: al Nord saranno vicine allo zero, ma già in Toscana e nel Centro saranno sopra i dieci gradi.

Sul meteo al Nord c’è poco da dire: sarà pessimo tutto il giorno. In Piemonte, in Valle d’Aosta e nel milanese dovrebbe nevicare, nel resto delle regioni è prevista pioggia.

Al Centro sarà nuvoloso e piovoso per gran parte della giornata, soprattutto in Toscana, nel Lazio e in Umbria. Sulle regioni adriatiche invece non dovrebbe piovere, ma sarà comunque nuvoloso.

Al Sud è prevista pioggia soprattutto la mattina in Calabria e Puglia, ma poi almeno qui migliorerà. Durante il resto della giornata dovrebbe piovere solo in Sardegna e in provincia di Napoli.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.