È morto Amos Oz

È morto a 79 anni Amos Oz, uno dei più importanti e conosciuti scrittori israeliani; da tempo era malato di cancro. La notizia è stata data su Twitter dalla figlia, Fania Oz-Salzberger. Oz iniziò a pubblicare da giovanissimo, negli anni Sessanta; da allora ha pubblicato 18 libri in ebraico, tradotti in 47 paesi. L’anno scorso Amos Oz era stato candidato al Man Booker International Prize, il più importante premio letterario internazionale del Regno Unito, poi andato a un altro scrittore israeliano, David Grossman.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world.

