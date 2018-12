Instagram sta provando lo scorrimento orizzontale delle foto

Instagram sta sperimentando lo scorrimento orizzontale delle foto, simile a quello delle storie, come si sono accorti oggi molti utenti italiani e non. Accedendo alla app, questi utenti hanno visto un messaggio che li invitava a passare da una foto all’altra toccando lo schermo dello smartphone sul lato destro e per un po’ hanno potuto usare il social network in questo modo: dopo però le cose sono tornate come prima, con lo scorrimento verticale a trascinamento a cui erano abituati.

Altri test del genere erano stati fatti lo scorso ottobre, ma solo all’interno della sezione Esplora, quella in cui gli utenti di Instagram possono scoprire nuovi profili e immagini che in base alle loro preferenze dovrebbero apprezzare. Su Twitter molte persone si stanno lamentando della possibile novità, ma lo scorrimento orizzontale è stato pensato per rendere meno faticoso passare da un’immagine all’altra quando si sta per tanto tempo su Instagram.

Un’altra caratteristica di questo nuovo tipo di visualizzazione simile a quella delle storie è che nella parte alta dello schermo compare una barra in cui si può vedere lo stato di avanzamento dello scorrimento, ma non è chiaro con quale post finisca.

Una GIF di The Verge che mostra l’effetto dello scorrimento orizzontale applicato alle foto di Instagram: