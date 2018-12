Che cosa c’è stasera in tv

Stasera ci sarà la finale di Sanremo giovani, “il meglio di” due programmi satirici, una nuova puntata del quiz Chi vuol essere milionario? e diversi film di Natale o tipici di questo periodo. Tra gli altri: Ogni maledetto Natale, il cinepanettone scritto dagli sceneggiatori della serie tv Boris, e Love Actually, famosissima commedia romantica con Hugh Grant (nei panni del primo ministro britannico) e Keira Knightley.

Rai Uno

21.30 – Sanremo giovani 2018

Programma condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi che dal Teatro del Casinò di Sanremo presenteranno dei giovani artisti in gara per ottenere un posto accanto ai big al prossimo Festival della Canzone Italiana. Ieri sera c’è stata la prima puntata (e c’è un vincitore), stasera ci sarà la seconda e ultima.

Rai Due

21.20 – Maleficent

Film Disney del 2014 con Angelina Jolie ed Elle Fanning, reinterpretazione dark di La bella addormentata nel bosco del 1959. È stato un grandissimo successo di pubblico, alla critica è invece piaciuto così così.

Rai Tre

21.15 – Ogni maledetto Natale

Film di Natale del 2014 scritto dai creatori della serie tv Boris con Alessandro Cattelan, Alessandra Mastronardi e Valerio Mastandrea. Racconta il Natale di due famiglie molto diverse. La cosa particolare è che le due famiglie sono interpretate dagli stessi attori, che recitano in ruoli completamente opposti.

Rete 4

21.30 – Love Actually. L’amore davvero

Ancora un film di Natale. Questo è la famosissima commedia romantica del 2003 diretta da Richard Curtis e interpretata da Hugh Grant (nei panni del primo ministro britannico), Keira Knightley, Bill Nighy, Colin Firth e diversi altri noti attori.

Canale 5

21.35 – Chi vuol essere milionario?

Terza puntata speciale dello storico quiz condotto da Gerry Scotti. Gli aiuti a disposizione dei concorrenti saranno quattro: ci saranno ancora il “50/50” e l’aiuto del pubblico, ma non ci sarà più l’aiuto da casa: sono stati introdotti il “Chiedilo a Gerry” e il “Chiedilo a un esperto in studio”.

Italia Uno

21.25 – Batman Begins

È un film del 2005 su Batman, il primo a essere diretto da Christopher Nolan e interpretato da Christian Bale. Racconta la storia del miliardario Bruce Wayne dall’inizio: come ha perso i genitori, come è diventato Batman e come ha fatto a finire in una prigione del Buthan, che è dove lo si vede all’inizio del film.

La7

21.15 – Propaganda Live

Il meglio del programma di satira politica di e con Diego Bianchi.

Cognomi scomodi, Satana e cambiamenti climatici, poesie di Natale e tanto altro ancora .

RIVEDI l'ultima #propagandatop #propagandalive https://t.co/m6Yl3QzUPJ — Propaganda Live (@welikeduel) December 18, 2018

Tv8

21.30 – Io & Marley

John e Jenny sono una coppia di giornalisti – interpretati da Owen Wilson e Jennifer Aniston – che hanno opinioni diverse sull’avere dei figli (lui contrario, lei favorevole). A un certo punto lui regala a lei un cane molto molto vivace, Marley, nel tentativo di farle cambiare idea.

Nove

21.25 – Fratelli di Crozza

Una raccolta di alcuni dei migliori momenti del programma di Maurizio Crozza.

Sì, ci sembra una zona abbastanza disastrata… i migliori #FratelliDiCrozza tornano venerdì, alle 21.25! 👉 https://t.co/fuUEBalP88 pic.twitter.com/BShNVdGey8 — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) December 19, 2018

Iris

21.10 – Innamorato pazzo

Commedia sentimentale del 1981 di Castellano e Pipolo, con Adriano Celentano e Ornella Muti. Racconta la storia d’amore tra una principessa, a Roma con il padre per cercare i soldi che servono a salvare il suo principato dai guai finanziari, e un autista di autobus.

Rai Movie

21.05 – Anna and the King

Film del 1999, liberamente ispirato alla storia di Anna Leonowens, insegnante in Siam (ora Thailandia) nel XIX secolo. Ci sono Jodie Foster e Chow Yun-Fat.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Dickens. L’uomo che inventò il Natale

Sky Cinema Max

21.00 – Guardiani della Galassia Vol.2