Le previsioni meteo per domani, lunedì 26 novembre, dicono che al Nord la settimana inizierà in quel modo che farà lamentare tutti appena arrivati al lavoro o a scuola: cielo grigio, nuvole, nebbia. Sarà così dal mattino, e continuerà per tutta la giornata con l’eccezione del Piemonte occidentale, che almeno al mattino dovrebbe vedere un po’ di sole. Al Centro le cose sono più complicate, sono previste piogge sul nord della Toscana e in Emilia-Romagna, ma sole su Lazio, Abruzzo, Marche e Molise (con peggioramenti e piogge in nottata, però). Al Sud, infine, sono previste piogge per tutta la mattina con miglioramenti e sole nel pomeriggio ma nuove piogge in nottata. Le temperature, in tutta Italia, saranno in linea (o poco più basse) con quelle di domenica: freddo, ma niente di preoccupante.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.