Formula 1: dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti in streaming o in tv

Il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 si correrà oggi alle 20.10 sul circuito di Austin, in Texas. In pole position partirà il pilota della Mercedes Lewis Hamilton, seguito dal pilota della Ferrari Sebastian Vettel in seconda posizione. Sul terzo e quarto posto della griglia di partenza ci saranno invece Kimi Raikkonen della Ferrari e l’altro pilota della Mercedes Valtteri Bottas. In classifica generale Hamilton è primo con 331 punti, 67 in più di Vettel, e oggi potrebbe già vincere il Mondiale. Per farlo ha a disposizione vari risultati: gli basterà arrivare primo con Vettel terzo, secondo con Vettel quinto, terzo con Vettel settimo, quarto con Vettel ottavo, quinto con Vettel nono, oppure sesto con Vettel fuori dalla zona punti.

Dove vedere il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 in streaming o in TV

Il Gran Premio degli Stati Uniti si potrà vedere sia su Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, che in chiaro su TV8, a partire dalle 20.10. In alternativa si potrà vedere in streaming da pc, tablet e smartphone tramite le piattaforme Sky Go e Now TV, o in streaming su TV8 a questo link.