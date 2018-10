Italia-Serbia, finale dei Mondiali femminili di pallavolo, è sul punteggio di 2 a 2

Italia-Serbia, finale dei Mondiali femminili di pallavolo, è sul risultato di 2 a 2, e proseguirà al tie-break. È una partita molto combattuta e che ha visto entrambe le squadre a tratti dominare e a tratti faticare. Il primo set è stato vinto per 25-21 dall’Italia, che ha iniziato molto bene la partita. Poi però la Serbia ha preso il controllo della gara e ha dominato il secondo set, vincendolo per 25 a 14. Nel terzo, l’Italia è tornata a essere molto concentrata ed è stata in vantaggio per buona parte del set: dopo alcuni errori, però, la Serbia è tornata in vantaggio, portandosi fino al punteggio di 20-18. Nel finale, l’Italia ha infilato una serie di gran giocate finché un punto di Paola Egonu ha chiuso il set sul punteggio di 25-23. Nel quarto set, l’Italia è stata quasi sempre in svantaggio, arrivato fino a cinque punti sul 18 a 13 per la Serbia. Nel finale l’Italia ha accorciato le distanze portandosi sul 19 a 22, ma alla fine la Serbia ha chiuso sul 25-19.

L’Italia è arrivata in finale battendo in semifinale la Cina, dopo una partita molto combattuta vinta dall’Italia per 3 a 2, mentre la Serbia ha battuto in semifinale i Paesi Bassi per 3 set a 1. La Serbia è anche l’unica squadra ad aver battuto l’Italia in questi Mondiali: è successo durante l’ultima partita delle Final Six – i gironi per decidere chi sarebbe andato in semifinale – quando l’Italia era già sicura della qualificazione ed in palio c’era solo il primo posto.