Cosa c’è stasera in tv

Questa sera in tv c’è Sicario, un film che è passato già parecchie volte in tv ma che resta sempre un gran film, con almeno una scena che vale tutto il film. E poi ci sono Tale e quale show, se siete appassionati di imitazioni, Quarto grado, che si occupa di cronaca nera, e Propaganda Live, che continua a essere una delle cose migliori che si possano vedere in tv in questo periodo.

Rai Uno

21.25 – Tale e quale show

Sesta puntata del programma condotto da Carlo Conti in cui personaggi dello spettacolo imitano famosi cantanti italiani e internazionali. I giudici di questa edizione sono Loretta Goggi, Mara Venier, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Sesta puntata! Tanta musica dal vivo e tante imitazioni ci aspettano stasera, come sempre alle 21.25 su #Rai1

Non mancate!#taleequaleshow pic.twitter.com/iTwbQwUOwl — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 19, 2018

Rai Due

21.20 – Criminal Minds

È la serie sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. Siamo alla tredicesima stagione e questa sera andranno in onda il settimo e l’ottavo episodio.

Rai Tre

21.15 – Gli ultimi saranno ultimi

Film italiano del 2015 diretto da Massimiliano Bruno (Martellone, se avete visto Boris). Paola Cortellesi e Alessandro Gassman interpretano una coppia che vive in un piccolo paese del Lazio e fa i conti con la disoccupazione e i casini della vita.

Rete 4

21.30 – Quarto Grado

Approfondimento di Mediaset dedicato ai casi recenti di cronaca nera rimasti irrisolti, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale 5

21.24 – Solo

Seconda stagione della serie poliziesca con Marco Bocci, su un agente infiltrato nella ‘ndrangheta. Se vi siete scordati come finiva la prima, «Marco è in fuga con il vecchio boss Antonio Corona nelle montagne dell’Aspromonte. Il suo obiettivo ora è salvare Agata dai suoi rapitori e per farlo l’unico modo è continuare a fingere di essere un uomo d’onore, anche sfidando i vertici della Polizia che lo mettono di fronte ad una scelta: o rientra nei ranghi o diventerà a tutti gli effetti un ricercato».

Italia Uno

21.27 – Prince of Persia

È l’adattamento cinematografico della famosa serie di videogiochi fantasy. Nel cast ci sono Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton e Ben Kingsley. Ai tempi dell’uscita nei cinema, nel 2010, non ottenne grandi recensioni.

La7

21.15 – Propaganda Live

Nuova puntata del programma di satira politica di e con Diego Bianchi. In studio come sempre ci sono Makkox, gli opinionisti Marco Damilano e Francesca Schianchi, e l’inviato Mirko Matteucci. Stasera tra le altre cose sarà trasmessa un’intervista al regista Michael Moore.

L'America di Trump e non solo nell'intervista a Michael Moore stasera a #propagandalive.

Ci vediamo alle 21.15 con @MMFlint sul @La7tv pic.twitter.com/AM7KjOqJ7K — Propaganda Live (@welikeduel) October 19, 2018

TV8

21.20 – X Factor 2018: le audizioni

Il motivo per non uscire con i vostri amici che ieri sera non sono usciti con voi perché, loro che hanno Sky, lo stavano guardando in diretta su Sky Uno.

Rai 4

21.05 – Sicario



Film del 2015 diretto da Denis Villeneuve (quello di Blade Runner 2049 e di Arrival) e interpretato da Emily Blunt e Benicio del Toro. Per Taylor Sheridan, lo sceneggiatore e regista che lo ha ideato, fa parte di una trilogia sulla moderna frontiera americana insieme a Hell or High Water (2016) e Wind River (2017), anche se i personaggi non sono gli stessi. La protagonista di Sicario è un’agente dell’FBI che prende parte a un’operazione per contrastare il narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico; nel corso del film farà fatica a capire chi è “buono” e chi “cattivo”

Rai Movie

21.10 – Qualcosa di speciale

Commedia romantica del 2009 con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart. Racconta di un vedovo che diventa famoso con un libro sul superamento del lutto e della sua storia d’amore con una donna conosciuta per caso prima di un suo seminario.

Iris

21.00 – Rush Hour

Film comico del 2009 con Jackie Chan e Chris Tucker. Un agente della polizia cinese viene inviato negli Stati Uniti per ritrovare la figlia rapita del console cinese: naturalmente gli viene affiancato un poliziotto statunitense e i due diventano una coppia formidabile.

Sky

Sky Cinema Hits

21.15 – Florence

Sky Cinema Max

21.00 – Kingsman: Il cerchio d’oro

Sky Cinema Passion

21.00 – Parigi può attendere