Cosa c’è stasera in TV

Secondo voi qual è la saga cinematografica migliore di sempre? La risposta che hanno dato i più importanti critici potrebbe sorprendervi, ma magari vi verrà voglia di recuperarla. In alternativa stasera la programmazione televisiva vi offre le solite repliche di serie tv, un gran thriller con Jude Law e Michael Caine, un bel film di qualche anno fa con George Clooney e un film tratto dalla storia di una delle partite di tennis più famose di sempre.

Rai 1

21.25 – L’allieva

Rai 1 manda in replica due episodi della seconda puntata della fiction tratta dai romanzi di Alessia Gazzola sulla storia di Alice Allevi, una giovane specializzanda di medicina che si trova a risolvere dei casi di cronaca nera mentre frequenta un corso di specializzazione nel centro di medicina legale di Roma. La protagonista è interpretata da Alessandra Mastronardi.

Rai Due

21.05 – Mai fidarsi di uno sconosciuto

Film per la tv del 2015 che racconta la storia di una donna che vive da sola con la figlia dopo la morte del marito. Una sera, durante una festa, la figlia viene drogata, rapita e costretta a prostituirsi, ma la polizia crede che sia solo scappata di casa.

Rai Tre

21.20 – Paradiso amaro

Film del 2011 diretto da Alexander Payne, con protagonista George Clooney. Racconta la storia di Matt King, un avvocato delle Hawaii discendente di una famiglia facoltosa, e di come la sua vita cambi in modo violento nel momento in cui la moglie entra in coma irreversibile. A quel punto King deve recuperare il rapporto con le due figlie, venendo anche a conoscenza di un segreto su sua moglie che la più grande delle due, interpretata da Shailene Woolley, conosce e gli racconta.

Rete 4

21.15 – Maurizio Costanzo Show

Una puntata in replica del talk show televisivo condotto da Maurizio Costanzo e solitamente trasmesso su Canale 5.

Canale 5

21.30 – Ultimo – L’occhio del falco

Miniserie con Raoul Bova diretta da Michele Soavi ispirata alle vicende reali del Colonnello Roberto Di Stefano, conosciuto come “Ultimo”, noto soprattuto per aver arrestato il capo di Cosa Nostra Totò Riina nel 1993. In questa serie si racconta l’inchiesta dalla procura di Palermo che lo ha coinvolto nel 2011, in quanto sospettato di favoreggiamento e collusione con la Mafia.

Italia 1

21.20 – Poliziotti fuori

Commedia d’azione del 2010 con Bruce Willis, Tracy Morgan e Seann William Scott che racconta le vicende di un gruppo di poliziotti alle prese con la ricerca di una preziosa figurina di baseball da collezione rubata.

La 7

21.10 – Atlantide

Il programma di approfondimento di Andrea Purgatori.

TV8

21.30 –Runner runner

Film del 2013 con protagonista Justin Timberlake che interpreta uno studente di Princeton molto abile in matematica che per mantenersi decide di darsi al poker online. Quando, sorprendentemente, perde tutti i suoi soldi, cerca di capire come sia stato possibile, finché non scopre che dietro al sito che gestisce il gioco c’è un’organizzazione criminale.

Iris

21.10 – Rimini Rimini

Film del 1987 diretto da Sergio Corbucci, ambientato a Rimini, d’estate, su quello che succede a Rimini d’estate.

Rai 4

21.10 – E venne il giorno

È un thriller del 2008 diretto da M. Night Shyamalan ambientato negli Stati Uniti dove un giorno, all’improvviso, le persone iniziano a suicidarsi senza un particolare motivo. All’inizio si pensa che si possa trattare di un attacco batteriologico, ma presto ci si rende conto che a scatenare il tutto è un fattore naturale.

Rai Movie

21.10 – Sleuth – Gli insospettabili

Film inglese del 2007 ambientato tutto nella stessa casa, e in cui gli unici attori sono Michael Caine e Jude Law. È tratto da un testo teatrale, così come il film omonimo del 1972 di cui è il remake. Il personaggio di Jude Law è un attore, e ha una relazione con una donna sposata con il personaggio di Michael Caine, che è uno scrittore. I due si incontrano a casa di Caine, e l’intento di Law è chiedere il divorzio per conto dell’amante.

Sky

Sky Cinema Uno

21.00 – La battaglia dei sessi

Sky Cinema Hits

21.00 – Skyfall

Sky Cinema Family

21.00 – Vita da camper