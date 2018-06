Le foto del primo giorno del Royal Ascot

È iniziato oggi il Royal Ascot, uno degli eventi ippici più famosi al mondo, noto soprattutto per essere un tradizionale appuntamento dell’aristocrazia britannica e un’occasione per sfoggiare i soliti cappelli e cappellini. Era l’agosto del 1711 quando la regina Anna decise di far organizzare la prima corsa all’Ascot Racecourse, poco distante dal castello di Windsor, e trecento anni dopo continua a essere una delle occasioni sociali più rilevanti per l’aristocrazia britannica. Ogni anno, sempre la terza settimana di giugno, si tengono cinque giorni di corse di cavalli sulle quali è possibile scommettere. Oggi c’erano anche diversi membri della famiglia reale: il principe Harry e la moglie Meghan Markle, i più fotografati, insieme alla regina Elisabetta II e al principe Carlo e a Camilla.