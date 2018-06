Cosa c’è stasera in TV

Questa sera potrebbe essere particolarmente difficile trovare qualcosa di buono da vedere in tv. Si salvano gli appassionati di calcio che potranno guardarsi una delle partite più hipster dei Mondiali, Croazia-Nigeria, e i fan di Alberto Angela, una sicurezza del sabato. Per il resto ci sono le repliche di Cavalli di battaglia, il programma di Gigi Proietti del 2012, una nuova puntata della telenovela spagnola Le verità nascoste e un documentario su “Igor il russo” (che non si chiama Igor e non è russo).

Rai 1

21.20 – Cavalli di battaglia: replica del programma dello scorso anno condotto Gigi Proietti, in cui il comico si esibiva proponendo, appunto, i propri cavalli di battaglia insieme a vari ospiti. Nella puntata di questa sera ci sono Fabrizio Frizzi, Antonello Venditti, Paolo Bonolis, Nino Frassica, Serena Autieri, Gabriele Cirilli, Marco Marzocca, e Federico Zampaglione dei Tiromancino.

Rai 2

21.07 – Non toccate la mia casa: film del 2016 in prima visione su un uomo e una donna che si trasferiscono insieme alla figlia da New York a Los Angeles, credendo di aver trovato la casa perfetta. Presto però iniziano a succedere degli strani avvenimenti, che metteranno in pericolo la loro vita.

Rai 3

21.15 – Ulisse: lo storico programma di approfondimento di Alberto Angela. La puntata di oggi è dedicata alle corti più ricche d’Europa.

Rete 4

21.27 – Serafino: è un film del 1968 diretto da Pietro Germi con Adriano Celentano protagonista. Celentano interpreta un pastore che eredita una grande fortuna e che decide di utilizzare tutti quei soldi per fare regali ai suoi amici. Lo zio intanto cerca di farlo sposare con sua figlia Lidia ma Serafino sceglierà un altro tipo di vita.

Canale 5

21.28 – Le verità nascoste – L’accordo: un nuovo episodio della telenovela spagnola sulle indagini successive alla ricomparsa di una ragazza di 17 anni, dopo che era sparita da bambina.

Italia 1

21.00 – Mondiali 2018 – Croazia-Nigeria: ultima partita della giornata dei Mondiali in Russia.

La7

21.10 – L’ispettore Barnaby: vanno in onda due episodi della serie televisiva poliziesca britannica. È ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.

TV8

21.25 – Igor il russo – Un killer in fuga: documentario sull’uomo sospettato di aver compiuto tre omicidi in Spagna e due in Italia, e che non si chiama Igor e non è russo.

Rai 4

21.19 – Caos: film d’azione del 2005 con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Un poliziotto cacciato con disonore dopo essere stato accusato di aver causato la morte di un ostaggio viene richiamato in servizio quando un rapinatore chiede di trattare solo con lui, dopo essersi asserragliato in una banca con diversi ostaggi.

Rai Movie

21.10 – Le mie grosse grasse vacanze greche: film del 2009 su una professoressa universitaria che non trovando lavoro fa la guida turistica. Durante un viaggio in Grecia, la sua terra d’origine, le cose cambiano perché si innamora e riesce a cambiare la sua situazione lavorativa.

Iris

21.00 – Niente da dichiarare?: film francese del 2010 diretto da Danny Boon (quello di Giù al Nord) su un doganiere francese ed uno belga che nel 1992, in seguito all’introduzione del Trattato di Schengen, si trovano costretti a lavorare nella stessa dogana, malvolentieri.

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Max

Sky Cinema Cult

