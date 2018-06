Un po’ di pagine da Passenger, la nuova rivista di Iperborea

È uscito in libreria (online lo trovate qui) il primo numero di The Passenger, il nuovo progetto editoriale di Iperborea, la casa editrice dedicata alla letteratura nordica. Si tratta di un libro-magazine, un formato poco frequente in Italia ma di successo all’estero – come XXI in Francia, Granta in Regno Unito o McSweeney’s negli Stati Uniti – che unisce il formato libro alla periodicità e ai contenuti editoriali di una rivista.

The Passenger compone l’immagine di un paese e dei suoi abitanti con articoli lunghi, inchieste, reportage letterari e saggi narrativi accompagnati da fotografie, infografiche, cartine e consigli di libri e film. Per ogni numero viene anche commissionato un servizio fotografico originale a un fotografo inviato sul posto, scelto con la collaborazione dell’agenzia fotografica Prospekt. I circa 10-12 testi lunghi – redatti da scrittori, giornalisti, saggisti, studiosi locali e internazionali – sono inediti o tradotti da riviste, saggi, inchieste, antologie; sono selezionati con l’aiuto di traduttori, editori, lettori e consulenti editoriali esperti del paese. Il formato è più grande di quello dei libri di Iperborea: si tratta di una brossura rilegata di 16×24 centimetri e carta pregiata; la grafica è stata disegnata dallo studio milanese TomoTomo, compreso il logo del corvo stilizzato che ricorda Huginn e Muninn, i due corvi della mitologia nordica associati al dio Odino, che ogni giorno viaggiano per il mondo per poi riportagli quel che è successo nella sera.

Il primo numero è dedicato all’Islanda, con 12 testi che ne raccontano la scena musicale, l’amministrazione anarchica della capitale Reykjavík, gli affari che si fanno con l’edredone, un uccello locale dalle piume pregiate, e il calcio di provincia, dove ci si allena e si gioca, per cinque mesi l’anno, a 60 chilometri dal Circolo polare artico. Di seguito potete sfogliare un articolo sui turisti, strani esseri che affollano sempre di più le strade del paese, dell’artista e scrittore islandese Hallgrímur Helgason, e un’analisi sulla lingua islandese, elemento identitario e unificante che la modernità sta sgretolando. Le fotografie sono state realizzate da Elena Chernyshova, fotoreporter siberiana che vive tra la Russia e Parigi, pubblicata, tra gli altri da Le Figaro, Internazionale, Courrier International, il National Geographic e Le Monde.

I prossimi numeri di The Passenger parleranno di Olanda (settembre 2018), Giappone, Norvegia, Argentina e Portogallo. Oltre che sul sito, potete seguire The Passenger su Instagram, Facebook e Twitter.

Sfogliando le slide potete sfogliare qualche pagina della rivista.