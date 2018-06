L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un si sono incontrati per la prima volta sull’isola di Sentosa, a Singapore, intorno alle 9 dell’ora locale (quando Italia erano le tre di notte). L’incontro è avvenuto all’hotel Capella: i due hanno camminato l’uno verso l’altro e si sono stretti la mano, poi hanno avuto un primo colloquio di 38 minuti accompagnati solo dai rispettivi interpreti, seguito da una riunione insieme ai consiglieri politici statunitensi e nordcoreani. Dopo gli incontri, Trump e Kim Jong-un hanno firmato un documento congiunto di cui non si conoscono ancora i dettagli, ma i due leader hanno parlato del confronto come di “un successo”.

Al di là di quello che verrà deciso, l’incontro tra Trump e Kim è già considerato “storico”. Un presidente degli Stati Uniti in carica non aveva mai stretto la mano a un leader della Corea del Nord, e i rapporti tra i due paesi sono sempre stati molto tesi. Trump ha detto che l’incontro è «andato meglio di come chiunque si aspettasse» e ha annunciato di voler incontrare di nuovo Kim in futuro. Stando a quanto comunicato nei giorni scorsi, Trump dovrebbe lasciare Singapore entro la sera di oggi.

