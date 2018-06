Vivendoci sopra, la Terra è sicuramente il piante del Sistema solare con cui abbiamo maggiore familiarità, ma non è certo l’unico a orbitare intorno al Sole. Nella sua danza celeste, la Terra è in compagnia di altri sette pianeti: Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Hanno dimensioni e composizioni diverse, ma anche il più grande di tutti non compete minimamente con il Sole, la palla di fuoco più grande nei paraggi.

(In collaborazione con Zanichelli)