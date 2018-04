Le previsioni meteo per il primo maggio

Il primo maggio è solitamente un giorno da dedicare a gite, picnic al parco, grigliate, primi bagni al mare, prime abbronzature e concertoni. Quest’anno, però, per molti non sarà così: le previsioni del meteo per il primo maggio dicono che un po’ in tutta Italia ci sarà cielo coperto e in molti casi pioggia.

Al Nord la giornata comincerà con molte nubi e nel pomeriggio ci saranno anche temporali, soprattutto sulle regioni centroccidentali, che si diffonderanno poi nelle altre regioni verso sera. Anche al Centro la mattina inizierà con un’estesa nuvolosità, sulle regioni tirreniche, dove nel pomeriggio arriveranno anche i temporali (in particolare sulla Sardegna). Il cielo sarà coperto per buona parte della giornata anche al Sud: nel pomeriggio poi ci saranno rovesci sparsi su Molise, Puglia garganica, Campania settentrionale e Sicilia occidentale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili.