Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV ci sono i programmi della domenica che la settimana scorsa non sono stati trasmessi causa Pasqua – Che tempo che fa e Le Iene – e anche diversi film, tra cui il primo con Matt Damon che fa Jason Bourne, uno con Carlo Verdone e Asia Argento, e un thriller con Luke Wilson. Se avete voglia di vedere un film italiano e non c’è nulla che vi interessi potreste considerare il catalogo di Amazon Prime Video, ad esempio.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa: il talk show condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti di stasera ci sono il vice segretario del PD Maurizio Martina, Biagio Antonacci, Loredana Bertè e Arturo Brachetti.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi della stessa Marina e del corpo dei Marines. Il titolo dell’episodio di stasera è Il cerchio della vita, della quindicesima stagione.

22.10 – Instinct: è una nuova serie televisiva di CBS, basata sul romanzo Murder Games di James Patterson e Howard Roughan. Parla di un ex agente della CIA diventato scrittore e professore, che viene richiamato dalla polizia per indagare su un serial killer che si ispira ai suoi romanzi.

"Gli psicopatici mi affascinano ma questo non vuol dire che io sia uno di loro". Parola del dottor Reinhart protagonista della nuova serie tv @instinct Da stasera alle 22.10 dopo @NCIS_CBS @Alancumming @bojnovak pic.twitter.com/QvDMKZJBNO — Rai2 (@RaiDue) April 8, 2018

Rai Tre

21.25 – Sono innocente: ricomincia il programma di Rai 3 condotto dal giornalista del TG1 Alberto Matano, che racconta le storie di persone condannate ingiustamente. Nella puntata di oggi si parla anche del caso di Enzo Tortora, tra i più famosi di questo tipo nella storia italiana.

Rete 4

21.15 – The Bourne Identity: il primo film con protagonista la spia Jason Bourne, interpretata da Matt Damon, uscito nel 2002. Secondo IMDb è un po’ più bello del secondo film della serie, The Bourne Supremacy, e un po’ meno bello del terzo, The Bourne Ultimatum.

Canale 5

21.29 – Furore: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del Nord. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show: è il programma non giornalistico di Italia 1 condotto, nelle puntate trasmesse la domenica sera, da Nicola Savino, Nadia Toffa, Giulio Golia e Matteo Viviani.

Le tenevano sotto ricatto grazie ai riti voodoo come ci aveva parlato @roberta_rei Ora si apre una speranza per le vittime della tratta del sesso 👇 #leienehttps://t.co/qHwxCwf2WQ — Le Iene (@redazioneiene) April 8, 2018

La7

20.30 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti.

TV8

21.30 – Gran Premio del Bahrein di Formula 1: in differita, è cominciato alle 17.

Rai 4

21.15 – Vacancy: thriller del 2007 con Kate Beckinsale e Luke Wilson, su una coppia che per un imprevisto deve pernottare in uno sperduto e inquietante motel di montagna. Dopo aver scoperto che il proprietario gira dei video amatoriali in cui tortura e uccide i suoi clienti, cercano di scappare.

Rai Movie

21.10 – Sei mai stata sulla luna?: film del 2015 di Paolo Genovese con Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè. La protagonista è una direttrice di una rivista di moda abituata a frequentare ambienti molto snob, che riceve in eredità una fattoria in Puglia dove passava l’infanzia. Ci torna con l’idea di venderla velocemente, ma ovviamente le cose andranno diversamente.

Iris

21.00 – Perdiamoci di vista: film italiano del 1994 con Carlo Verdone, che è anche il regista, e Asia Argento. Lui interpreta un cinico conduttore televisivo, lei una giovane donna paraplegica che prima gli fa perdere il lavoro e poi diventa sua amica, e non solo.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Il tuo ultimo sguardo

Sky Cinema Cult

21.00 – The Iron Lady

Sky Cinema Classics

21.00 – Flashdance