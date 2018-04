La prima collezione di Tommy Hilfiger per disabili

L’azienda di moda statunitense Tommy Hilfiger (si pronuncia così) ha messo in vendita la sua prima collezione di abbigliamento per adulti disabili, chiamata “adaptive collection” e disegnata per la primavera 2018. Due anni fa ne aveva proposta una per bambini disabili e aveva annunciato la versione per adulti nell’ottobre scorso, con 37 modelli maschili e 34 femminili. I vestiti hanno cuciture e cerniere più facili da aprire e bottoni magnetici per sfilarli più facilmente o vestirsi con una mano sola; i pantaloni hanno chiusure in velcro, aperture e orli regolabili per le protesi di braccia e gambe. Al momento la collezione è disponibile solo negli Stati Uniti, dov’è è considerato disabile circa il 20 per cento della popolazione; nonostante questo le aziende che offrono vestiti adatti e alla moda sono pochissime.

Per la campagna pubblicitaria hanno posato alcune importanti figure del mondo disabile statunitense: l’atleta paralimpico e medaglia d’oro olimpica Jeremy Campbell con un paio di jeans con orlo magnetico che si aggiusta facilmente sulle protesi, la blogger Mama Caxx con un trench dalle chiusure magnetiche, la ballerina paraplegica Chelsie Hill con un vestito a righe dal collo regolabile, e il 18enne chef autistico Jeremiah Josey.